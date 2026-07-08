Violentissimo impatto tra una bicicletta e un camion: anziano ciclista di 84 anni perde la vita

Tragedia della strada nel Palermitano. Qui a perdere la vita è stato un anziano ciclista. Il tragico impatto è avvenuto a Bagheria, nei pressi dello svincolo dell’autostrada. La vittima è Ignazio Tomasello, un uomo di 84 anni che viaggiava in sella alla sua bici.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la bici s’è scontrata con un mezzo pesante. Nel violentissimo impatto ad avere la peggio è stato l’anziano che ha riportato traumi gravissimi. Sul posto è intervenuto il 118 ma l’intervento s’è purtroppo rivelato vano in quanto, dopo aver tentato di rianimarlo, non è rimasto che constatarne l’avvenuto decesso.

Gli agenti della polizia municipale di Bagheria hanno avviato i rilievi per accertare le responsabilità del sinistro. Il conducente del camion è stato fermato e accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai controlli sanitari di rito, inclusi i test tossicologici e l’alcol test.