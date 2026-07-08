Morta a 59 anni dopo un intervento di chirurgia plastica al seno: tre indagati

La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso di una donna, la 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno: un’operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati tre membri del personale sanitario della clinica.

I pm vogliono chiarire le cause del malore e ricostruire quanto accaduto durante l’intervento di chirurgia estetica. Secondo una prima ricostruzione, la 59enne avrebbe accusato il malore subito dopo la somministrazione dell’anestetico, circostanza che fa propendere a una possibile reazione allergica. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Inizialmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Scorrano, nei giorni scorsi era stata poi trasferita al Dea Fazzi di Lecce, dove è deceduta. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore disporrà l’autopsia. Sul caso indagano i carabinieri. (TgCom24)