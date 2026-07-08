Caltanissetta. Il Sindaco Tesauro incontra l’Assessore Regionale Ingala: confronto proficuo sui temi chiave di Comuni ed Enti Locali

Si è tenuto in data odierna, presso la sede regionale di Palermo dell’ANCI Sicilia, un importante e proficuo tavolo di confronto alla presenza di molteplici sindaci dell’Isola, che ha visto anche la partecipazione del Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, e dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, Elisa Ingala. All’ordine del giorno, una fitta serie di tematiche cruciali per la gestione e il rilancio dei comuni dell’Isola.

Al centro del dibattito sono state poste le questioni più urgenti che gravano sulle amministrazioni locali: dalle Aree Funzionali Urbane (FUA) alla persistente carenza di personale dei comuni, fino alla strategica e delicata gestione del servizio ASACOM (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione per gli alunni con disabilità).

Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di un incremento degli interventi economici, sia a supporto dei comuni in stato di dissesto finanziario, sia per tutte quelle realtà locali che, a fronte di trasferimenti regionali e statali ridotti ai minimi termini, si trovano a dover fronteggiare esigenze correnti, ordinarie e straordinarie sempre più complesse.

“Abbiamo riscontrato nell’Assessore Ingala una grandissima sensibilità e un’ampia disponibilità all’ascolto delle problematiche che i sindaci affrontano quotidianamente sul territorio” – ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro a margine dell’incontro. “La Regione ha confermato la piena apertura a un confronto costante con tutti gli amministratori locali, nell’esclusivo interesse delle comunità rappresentate”.

Durante la sessione si è inoltre aperto un focus sul futuro delle province, con un esame critico legato alle esigue forze lavoro attualmente in organico e una riflessione sul concreto ritorno alle Province storiche, superando l’attuale formula de Libero Consorzio Comunale, per garantire una governance territoriale più efficiente e strutturata.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di mantenere un canale di interlocuzione diretto e permanente tra l’Assessorato Regionale e i Comuni, al fine di tradurre le istanze sollevate in interventi normativi e finanziari concreti.