Disavventura a lieto fine: dimentica in stazione lo zaino con all’interno valori per 50 mila euro, ma glielo recupera la Polizia

Incredibile disavventura a lieto fine per una persona che ha dimenticato lo zaino in stazione con all’interno valori per 50 mila euro. Lo zaino, per la cronaca, è stato recuperato dalla Polizia di Stato.

All’interno dello zainetto che aveva dimenticato in stazione a Messina c’erano documenti, un notebook, gioielli e persino un orologio di valore.

Solo dopo aver raggiunto Milazzo a bordo di un treno regionale l’uomo si è reso conto di quanto accaduto e ha subito chiesto aiuto ai poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina. Gli agenti della Specialità della Polizia di Stato hanno velocemente effettuato una verifica e ritrovato lo zainetto.