Caltanissetta, “Oltre il movimento”: emozioni e applausi alla presentazione del libro di Salvatore Pioggia

CALTANISSETTA – Una serata memorabile, intrisa di emozioni autentiche e partecipazione corale, quella che ha visto protagonista il Dott. Salvatore Pioggia presso il suo studio, MYFIT, lo scorso 7 luglio. L’occasione, l’attesa presentazione del suo libro autobiografico, “Oltre il movimento: La mia storia, la mia missione”, si è trasformata in un vero e proprio evento culturale per la città di Caltanissetta, che ha risposto con un calore e una presenza straordinari. Un racconto che tocca le corde dell’anima La presentazione è stata molto più di un semplice incontro letterario. Il Dott. Pioggia, noto professionista nel campo della chinesiologia e della posturologia, ha saputo aprire le porte del proprio vissuto con una sincerità disarmante. Dalle intense esperienze formative nell’Esercito

Italiano, passando per la disciplina del Karatè Shotokan che ha forgiato il suo carattere fin da bambino, fino al raggiungimento di traguardi d’eccellenza — come il recente riconoscimento ricevuto presso la Sala d’Onore del CONI a Roma — il racconto si è dipanato come un viaggio tra

resilienza e dedizione.

Le parole del Dott. Pioggia hanno risuonato tra i presenti, toccando le corde profonde del cuore. Il pubblico, numeroso e attento, ha avuto il privilegio di ascoltare il percorso di un uomo che ha fatto della cura del corpo e dell’ascolto del prossimo la sua missione di vita, integrando i valori familiari con un rigore professionale di altissimo profilo.

L’affluenza record registrata presso la sede di via Pietro Nenni 20 non è solo un tributo al professionista, ma rappresenta una testimonianza del legame profondo che lega il Dott. Pioggia alla sua città. Caltanissetta si conferma ancora una volta centro vitale, capace di valorizzare e

sostenere le eccellenze che nascono e operano sul proprio territorio.

“Vedere così tante persone, sentire questo affetto, è il riconoscimento più grande che potessi desiderare,” ha dichiarato visibilmente emozionato il Dott. Pioggia durante il firma-copie. “Questo libro è la mia storia, ma è soprattutto un ringraziamento a chi ha camminato al mio fianco.”

La serata è stata costellata da momenti di intensa gratitudine: il Dott. Pioggia ha dedicato parole toccanti al suo maestro di vita, alla sua famiglia e a tutti i pazienti che, ogni giorno, ripagano con la

loro fiducia il costante impegno profuso nel centro MYFIT.

Con questo evento, il Dott. Pioggia non solo suggella il successo del suo esordio editoriale, ma ribadisce il suo ruolo di punto di riferimento fondamentale per il benessere della comunità nissena, portando il nome della città ai vertici della professionalità e della sensibilità umana