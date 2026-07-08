Campofranco. Approvato in Giunta lo studio di fattibilità per il progetto di rifunzionalizzazione della scuola elementare Don Bosco

CAMPOFRANCO. La Giunta Municipale di Campofranco ha approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economico relativo al “Progetto di rifunzionalizzazione della scuola elementare Don Bosco”, coerente con gli obiettivi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (CUP: B18H22000460006).

Il Comune di Campofranco aveva in precedenza ottenuto un finanziamento PNRR di oltre € 2.000.000,00 per l’intervento su questo immobile, a cui si era dovuto rinunciare poiché, in assenza di un progetto definito, gli approfondimenti tecnici successivi avevano evidenziato un fabbisogno economico ben superiore alla somma assegnata. Con l’approvazione dello Studio di Fattibilità — che stima un quadro economico complessivo di 4.100.000 euro — l’Amministrazione dispone ora della base tecnica necessaria per candidarsi a nuove opportunità di finanziamento, con l’obiettivo di realizzare una scuola nuova, funzionale e pienamente adeguata alla normativa vigente in materia sismica e di sicurezza.

Il Sindaco Rosario Nuara:”Quella rinuncia ai 2 milioni di euro del Pnrr è stata una scelta difficile ma necessaria, non potevamo accettare un finanziamento insufficiente e rischiare di lasciare l’opera a metà ; oggi con uno studio di fattibilità solido e i pareri favorevoli di Genio Civile e Asp già acquisiti, abbiamo gli strumenti giusti per tornare a candidarci ai bandi con un progetto completo e credibile; è un passaggio che ci restituisce la possibilità concreta di dare ai nostri bambini una scuola nuova, sicura e norma”.

Lo studio è stato redatto dal RTP incaricato (Ing. Mariana Barone, capogruppo; Ing. Calogero Barone e Dott. Geol. Salvatore Armeli, mandanti) su indicazione del RUP Ing. Salvatore Di Giuseppe a cui va il ringraziamento dell’amministrazione comunale.