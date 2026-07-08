“Rosso assoluto”, il sorriso di un giovane Don Puglisi accende Brancaccio: tra bellezza e libertà il murale dell’artista Andrea Buglisi

“Rosso assoluto”. Il sorriso di un giovane Padre Pino Puglisi emerge tra le palazzine della sua Brancaccio, in un “rosso passione e sangue” che si accende come un segnale stradale. E’ il grande murale realizzato dall’artista Andrea Buglisi. In quella foto il volto del sacerdote che aveva appena 27 anni. E la sua firma originale “come promessa indelebile di presenza”: 3P, Padre Pino Puglisi, come lo conoscevano tutti. “Ora tocca a ognuno fare la propria parte”, sottolinea lo street artist. Il murale e’ parte del progetto “Le strade da seguire”, finanziato dalla Fondazione Federico II. “L’intervento artistico mira a restituire alla comunita’ un’immagine di Padre Puglisi che parla di futuro e giovinezza – aggiunge l’artista a Balarm – invitando i residenti e i passanti a non abbassare mai la tensione nei confronti della criminalita’ e riscoprire l’eredita’ del parroco come un invito perenne alla bellezza e alla liberta'”. Il rosso acceso “non solo richiama il sangue del martirio, ma vibra di una vitalita’ e di una passione civile inesauribile e si accende come una sorta di segnale stradale che indica la strada da seguire per i giovani del quartiere”. (AGI)