Caltanissetta. Sospensione idrica, Gambino: “I nisseni meritano rispetto e l’acqua nei rubinetti”

“Anche se l’acqua negli invasi c’è, inizia la sospensione del servizio idrico e questo è un insulto alla città di Caltanissetta. Caltaqua ha appena comunicato il nuovo blocco dell’erogazione idrica. I rubinetti sono a secco, l’acqua non arriva, ma le bollette continuano ad essere recapitate con precisione chirurgica. Adesso basta nascondersi dietro il paravento delle scuse tecniche: guasti imprevedibili, torbidità, siccità. Siciliacque è il gestore del sovrambito, incassa milioni di euro per garantire il funzionamento di un’infrastruttura vitale che letteralmente fa acqua da tutte le parti, tranne che nelle case dei cittadini nisseni. Questo non è maltempo, è un fallimento gestionale e industriale che in passato ho già denunciato con due esposti precisi e circostanziati di cui i vertici devono rispondere. Come membro dell’ANCI, non tollero più che le amministrazioni locali e i cittadini facciano da parafulmine per l’incapacità dei gestori regionali. Sto portando la questione sui tavoli nazionali. I Comuni siciliani non possono essere ostaggio di reti colabrodo e di chi non sa fare il proprio lavoro. Pretendo un’ispezione operativa immediata sui cantieri fantasma e sulle condotte di Siciliacque. E intanto, chi dovrebbe fare le barricate per difendere Caltanissetta, dove si trova? A Palazzo del Carmine si tace. Il Sindaco Tesauro e la sua Giunta sono troppo impegnati a tappare le falle della loro stessa coalizione. Passano le giornate a negoziare poltrone, a rincorrere consiglieri in fuga e a cercare di tenere a galla un sistema politico locale in grande difficoltà. Caltanissetta ha bisogno di una guida che batta i pugni sui tavoli che contano e che non si faccia distrarre dalle liti di pianerottolo. I nisseni meritano rispetto e meritano soprattutto l’acqua nei rubinetti.” Così Roberto Gambino, consigliere comunale di Caltanissetta.