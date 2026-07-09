Ristori ciclone Harry, a giorni liquidate ulteriori 139 istanze. Schifani: «Risorse per soddisfare tutte le richieste»

Nei prossimi giorni saranno liquidate ulteriori 139 istanze di ristoro alle imprese danneggiate dal ciclone Harry. Irfis FinSicilia, l’istituto finanziario regionale che gestisce l’intervento, ha completato l’istruttoria delle pratiche inviate entro la scadenza del secondo avviso, il 22 giugno scorso, e a breve potrà procedere all’erogazione delle somme, per un importo complessivo di quasi 2,3 milioni di euro. Il secondo avviso ha dato la possibilità di richiedere il contributo anche alle imprese che non erano riuscite a partecipare al primo o hanno avuto necessità di integrare la documentazione necessaria.

Il plafond finanziario per soddisfare tutte le richieste pervenute attraverso i due avvisi pubblicati dalla Regione, tramite il dipartimento delle Attività produttive, è stato incrementato con ulteriori 3,2 milioni, utilizzando economie e nuovi stanziamenti. Lo ha deliberato oggi la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, raggiungendo così un ammontare complessivo di 25,2 milioni di euro, utili a coprire tutte le istanze delle imprese.

«Come avevamo detto all’indomani del ciclone – ha commentato il presidente Schifani – nessuno è stato lasciato solo. Abbiamo messo in campo le risorse necessarie per dare risposte a tutte le imprese danneggiate dalla furia delle onde e metterle in condizione di ripartire per la stagione balneare. L’Irfis ha fatto un ottimo lavoro e, in tempi record per gli standard della pubblica amministrazione, sta completando la liquidazione dei contributi. Andiamo avanti, al fianco delle aziende».