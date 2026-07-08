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Sicilia. Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il comandante interregionale della Guardia di Finanza

Redazione

Sicilia. Palazzo d’Orléans, Schifani riceve il comandante interregionale della Guardia di Finanza

Mer, 08/07/2026 - 17:13

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Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi, in visita ufficiale a Palazzo d’Orléans, il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza, il generale di divisione Francesco Mattana.

Un incontro cordiale, durante il quale il presidente ha augurato buon lavoro al comandante, ribadendo la più ampia collaborazione istituzionale da parte della Regione. Al termine del colloquio, Schifani ha donato al comandante un crest con i simboli della Regione Siciliana.

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