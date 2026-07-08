Caltanissetta, il sindaco Tesauro replica a Gambino: «Nessuna emergenza idrica, basta creare allarmismi tra i cittadini»

CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, interviene con una nota per replicare alle dichiarazioni dell’ex sindaco e consigliere comunale Roberto Gambino in merito alla situazione dell’approvvigionamento idrico in città, invitando a evitare allarmismi e a verificare preventivamente le informazioni su temi particolarmente delicati per la comunità.

«Al consigliere comunale Roberto Gambino informiamo che è avvenuto un guasto sulla rete di Siciliacque e che, come ci è stato immediatamente comunicato dai gestori, entro la giornata sarebbe stata ripristinata l’erogazione. Infatti così è stato e la società d’ambito comunicherà a breve la ripresa del servizio. Tranquillizziamo i nostri concittadini: non avremo problemi di approvvigionamento idrico. – dichiara il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro –.



Però, nel contempo, credo che allarmare la cittadinanza sia un atto poco responsabile. Avrebbe potuto informarsi prima su temi così seri e sensibili e avere contezza del fatto che la riparazione sarebbe avvenuta nella giornata odierna, così come la conseguente ripresa dell’erogazione. – continua il primo cittadino di Caltanissetta –.

Per il suo ruolo istituzionale di consigliere comunale dovrebbe essere più collaborativo, piuttosto che realizzare interventi finalizzati soltanto a pubblicare la propria foto, arrivando a strumentalizzare temi così importanti come la gestione di un bene primario. Auguriamo a Gambino di iniziare davvero a voler bene alla nostra città. Nei cinque anni precedenti non è riuscito a dimostrarlo; magari adesso, da consigliere comunale, potrebbe riprovarci.

Infine informo Gambino che la nostra maggioranza cerca quotidianamente di rimediare ai problemi che ha lasciato alla città, per non parlare dei tanti progetti che non ha portato a termine o che addirittura non ha mai avviato, come ad esempio il trasferimento del Centro per l’Impiego, mai iniziato nonostante la Regione gli avesse comunicato già nel 2021, quando era sindaco, la disponibilità di un contributo a fondo perduto che avrebbe consentito al Comune un risparmio di circa 70 mila euro di risorse pubbliche ogni anno.

Comprendiamo, infine, che sia in sofferenza di consensi e che stia cercando di recuperare una credibilità politica ormai perduta.

Peccato che tutto questo avvenga proprio mentre si avvicinano le elezioni regionali. Meglio che rimanga concentrato sulle priorità della città, evitando di creare allarmismi su temi importanti come quello dell’acqua. – conclude il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro –».