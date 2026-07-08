Onu, ‘una persona su 10 in estrema povertà, 2,3 milioni soffrono la fame’

A meno di cinque anni dal 2030, un rapporto delle Nazioni Unite mostra che gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdgs) hanno migliorato la vita di miliardi di persone grazie a investimenti sostenuti e cooperazione internazionale, ma avverte che i governi devono accelerare urgentemente i loro sforzi se vogliono rispettare gli impegni presi più di un decennio fa. Gli obiettivi, una “roadmap comune per la pace”, adottati nel 2015 dai 193 Stati membri dell’Onu mirano a eradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire prosperità per tutti.

Tra i progressi fatti dalla loro adozione: quasi un miliardo di persone ha ottenuto accesso ad acqua potabile sicura; 1,2 miliardi di persone beneficiano ora di servizi igienico-sanitari gestiti in modo sicuro; le nuove infezioni da HIV sono diminuite del 30% tra il 2015 e il 2024; il 92% della popolazione mondiale ha ora accesso all’elettricità; l’uso di Internet è aumentato dal 40% al 74% della popolazione mondiale; più della metà della popolazione mondiale è ora coperta da un sistema di protezione sociale.

Ma permangono ritardi gravi che rischiano di impedire il raggiungimento degli obiettivi entro il 2030. Ancora oggi, rileva il rapporto: una persona su dieci vive in estrema povertà; 2,3 miliardi di persone sono in insicurezza alimentare; il tasso di mortalità materna rimane quasi tre volte superiore all’obiettivo globale; 273 milioni di bambini e giovani sono fuori scuola; la popolazione globale di rifugiati è più che raddoppiata nell’ultimo decennio; entro il 2025, la temperatura media globale ha raggiunto 1,43°C sopra i livelli preindustriali.

Secondo il rapporto, l’intensificarsi dei conflitti, gli effetti del cambiamento climatico, il rallentamento della crescita economica, l’aumento del debito e i cali record nell’assistenza ufficiale allo sviluppo stanno rallentando i progressi e colpendo le popolazioni più vulnerabili. Presentando il rapporto presso la sede dell’Onu a New York, la Vice Segretaria Generale, Amina Mohammed ha chiesto una riforma delle banche multilaterali di sviluppo affinché possano offrire sollievo dal debito e finanziamenti a lungo termine. “A molti paesi viene chiesto di mantenere le loro promesse senza avere i mezzi per farlo”, ha detto.