Caltanissetta. Passaggio di campana al Club Lions dalla presidente uscente Lo Bue al neo presidente Lo Porto

CALTANISSETTA. Si è svolto il LXVII Passaggio della Campana del Lions Club Caltanissetta Host presieduto dalla presidente uscente Paolina Lobue e dal presidente entrante Fabrizio Lo Porto.

La manifestazione ha visto la partecipazione del neo nominato Presidente di Zona Salvatore Vancheri, il Referente IX Circoscrizione GST (GLOBAL SERVICE TEAM) Michele Vitale e il Cerimoniere ALFONSO LA LOGGIA.

Un momento di particolare rilevanza istituzionale è stato suggellato dalla presenza di FRANCESCO BUTERA, Presidente della FONDAZIONE INTERNAZIONALE CITTÀ MURATE LIONS il quale ha relazionato sugli scopi principali e le sue finalità d’interesse esclusivamente culturale e sociale della Fondazione relativamente alla Tutela e Valorizzazione del Patrimonio, allo Studio e Divulgazione Storica, all’Amicizia e Scambio Internazionale e infine allo Sviluppo di “Services” Comuni.

Nel corso della cerimonia, il Presidente Butera ha consegnato ufficialmente la patch ai Presidenti Lo Bue e Lo Porto e a Vancheri (Referente del club per la Fondazione).

L’evento segna l’inizio di un percorso improntato al servizio e alla valorizzazione del territorio, sotto l’egida dei più alti valori lionistici.