Ripresa della distribuzione idrica nei Comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Mazzarino

CALTANISSETTA. Caltaqua ha annunciato la ripresa della distribuzione idrica nei Comuni di Caltanissetta, Mazzarino e San Cataldo, grazie alla ripresa dell’esercizio presso l’acquedotto di Ancipa basso.
Questo il calendario di distribuzione idrica per i tre Comuni.
CALTANISSETTA
9/7/2026 Santa Barbara, centro balate, Centro Storico, gibil gabib, Angeli, Asi Stazzone, Cinnirella
10/07/2026
Santa Barbara, centro balate, Centro Storico, gibil gabib, Angeli, Asi Stazzone, Cinnirella, Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Sanatorio, via due fontane, L. Monaco, poggio S. Elia, Trabonella
A partire da domani pomeriggio riprenderà gradualmente anche la distribuzione nelle zone in H 24, entrando completamente a regime giorno 10/07/2026.
Mazzarino
10/07/2026 Santa Lucia, Via Roma, Calvario, Mercadante Basso
11/07/2026 fondaco vecchio, salita montata, fasellari, Immacolata, Mercadante Alto
San Cataldo
09/07/2026 Zone 2-3-6-7
10/07/2026 Zone 1-4-5-6
11/07/2026 Zone 2-3-6-7
12/07/2026 Zone 1-4-5-6