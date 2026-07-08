Caltanissetta, furto al Lidl in via Due Fontane: 2 arresti dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, nell’ambito delle quotidiane attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, hanno tratto in arresto un uomo e una donna, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Nello specifico, i due indagati, approfittando dell’elevata affluenza all’ora di pranzo, asportavano dagli scaffali del supermercato LIDL di via Due Fontane merce, tra alimentari e prodotti per la cura della persona. Riempiti alcuni sacchi, la coppia ha superato le casse eludendo i sistemi antitaccheggio, per poi allontanarsi in direzione del parcheggio esterno nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La fuga è stata tuttavia breve: i Carabinieri della Sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio particolarmente orientato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio in orari sensibili, hanno notato i due soggetti aggirarsi tra i veicoli: fermati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di decine di confezioni di tonno in scatola, creme solari, sughi pronti e cosmetici, asportati poco prima.I due sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta teso a reprimere fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio e al contrasto dei reati predatori.Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definiti.