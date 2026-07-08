Fiammata africana sull’Italia, tra temporali e caldo record: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Nuova (e lunga) fiammata africana sull'Italia, con picchi di 40°C e notti di afa soffocante. Qualche temporale e acquazzone in vista, ma il caldo sarà padrone assoluto di questo luglio. E' questo il quadro meteo che emerge dalle previsioni degli esperti per la giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ci suggerisce di analizzare il calendario recente: il quadro che emerge è disarmante. Abbiamo registrato una prima ondata dal 24 maggio al 1° giugno, seguita a stretto giro da una seconda dal 17 giugno al 1° luglio, e ora la terza. Unendo questi puntini, la realtà è che stiamo vivendo un unico, lunghissimo periodo di anomalia termica, interrotto solo da brevissime pause di "caldo normale". Il clima italiano si è ormai assestato su nuovi, pericolosi standard: temperature medie costantemente sui 35°C e picchi che sfondano agevolmente la soglia dei 40°C. Prima che il Cambiamento Climatico indotto dalle attività umane, alimentato dalla combustione fossile, dall'urbanizzazione selvaggia e da un'eccessiva cementificazione, alterasse gli equilibri atmosferici, l'Estate Mediterranea offriva scenari ben diversi. La normalità indicava massime fino a 32°C, con isolate punte di 35-36°C. Dal 1975 a oggi, nei nostri centri urbani, le temperature sono aumentate addirittura di 4°C, con un impatto devastante anche durante le ore notturne, divenute ormai "super tropicali" con minime frequentemente sopra i 25°C. Oggi è diventato tristemente normale sperimentare un clima tropicale alle nostre latitudini, e i numeri dei prossimi giorni lo confermeranno in modo eclatante. A Milano, i valori previsti si assesteranno sui 27°C di minima e 37°C di massima. Per comprendere la gravità della situazione, basta un paragone: il capoluogo lombardo registrerà le stesse temperature notturne di metropoli come Bangkok, Giacarta e Shanghai, ma di giorno supererà di ben 5 gradi le massime tipiche di queste metropoli dei Tropici. Una Milano più rovente di Shanghai, dove persino cercare refrigerio all'Idroscalo diventerà un'impresa a fronte di temperature afosissime. Il quadro non sarà migliore a Roma, dove i termometri si inchioderanno sui 36°C fissi. Nel 2024 eravamo rimasti stupefatti di fronte a un mese di agosto che aveva fatto segnare 34°C quotidiani sotto il Colosseo. Oggi, la nuova normalità alza ulteriormente l'asticella, un dato che fa ancora più impressione se paragonato all'Estate romana del 1980, quando ci si godeva la città con 30-32°C, rinfrescati dal tipico vento di Ponentino. La Crisi Climatica ci spinge inesorabilmente dentro questa terza fornace africana, e la prospettiva futura è amara: arriverà un giorno in cui smetteremo di contare le "ondate", perché affronteremo un'unica, rovente macro-fase da maggio a settembre. Nell'immediato, l'imperativo è proteggersi. Prepariamoci ad affrontare questo ennesimo periodo anomalo seguendo rigorosamente le direttive del bollettino del Ministero della Salute: idratiamoci costantemente e limitiamo le uscite all'alba e al tramonto, adattandoci a vivere un po' come i pipistrelli per fuggire al sole a picco. Tuttavia, l'adattamento passivo non basta più. Questo clima stravolto ci impone di ripensare radicalmente il nostro modo di abitare. Dobbiamo iniziare con urgenza a progettare città più verdi e ombrose, a sottrarre spazio al cemento che intrappola il calore e, soprattutto, a ridurre drasticamente la nostra dipendenza dal petrolio. Non è più solo una questione ambientale, ma di pura sopravvivenza umana. Mercoledì 8. Al Nord: sole e caldo intenso fino a 39°C. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente e caldo. Giovedì 9. Al Nord: sole e caldo intenso. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole prevalente e isolati acquazzoni sui rilievi. Venerdì 10. Al Nord: temporali sulle Alpi, occasionali in pianura. Al Centro: sole e caldo sempre, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti. Tendenza: sabato temporalesco al Nord, tra domenica e lunedì primo picco del caldo con 42°C in Sardegna.

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