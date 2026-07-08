Serradifalco. Vincenzo Volo confermato direttore artistico del Teatro comunale Antonio “De Curtis”

SERRADIFALCO. Vincenzo Volo è stato confermato direttore artistico del Teatro De Curtis. E’ stato il sindaco Leonardo Burgio a nominarlo. Un incarico fiduciario che avrà durata per l’intero arco della sua sindacatura. Vincenzo Volo, attore di fama nazionale con esperienze importanti in campo teatrale e televisivo, continua ad essere il terzo direttore artistico del “De Curtis”, dopo Giuseppe Speciale e Angelo Palmeri.

Vincenzo Volo in tutti questi anni ha avuto modo di ritagliarsi spazi artistici, televisivi, teatrali e cinematografici (ha preso parte al film “La scomparsa di Patò” di Andrea Camilleri nel 2010) sempre più rilevanti grazie al suo indubbio talento che ne ha fatto uno dei volti più noti non solo del teatro ma anche del cabaret nazionale.

Famosa la sua collaborazione con Enrico Guarneri, in arte Litterio, sia in ambito cabarettistico nella trasmissione Insieme presentata da Salvo La Rosa dal 2005 al 2011, che in ambito teatrale con lavori anche di una certa rilevanza che lo hanno visto eccellere non poco (tra questi ricordiamo “Pensaci Giacomino” di Pirandello, “Il malato immaginario” di Molière, “L’aria del continente” di Nino Martoglio, tutti con Enrico Guarneri). Inoltre Vincenzo Volo dal 2014 è anche direttore artistico del Cine Teatro Odeon di Canicattì. Insomma, un direttore artistico con le carte in regola per poter svolgere e portare avanti le attività gestionali che riguarderanno il teatro comunale.