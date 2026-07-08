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Task force coordinata dalla Polizia di Stato sospende attività di due ristoranti per lavoro nero e carenze igieniche; sanzioni per 80 mila euro

Redazione 1

Task force coordinata dalla Polizia di Stato sospende attività di due ristoranti per lavoro nero e carenze igieniche; sanzioni per 80 mila euro

Mer, 08/07/2026 - 23:15

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In azione la task force coordinata dalla Polizia di Stato: sospese le attività di due ristoranti del centro per lavoro nero e per gravi carenze igieniche; sequestrati quasi 100 chili di alimenti; elevate sanzioni per oltre 80mila euro.

L’intervento è stato coordinato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, che hanno operato insieme al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, dell’Ispettorato del Lavoro, del settore “Igiene Pubblica” del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania e agli agenti della sezione “annona” della Polizia Locale.

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