Bambina di 8 anni muore in un incidente stradale: feriti non gravemente i genitori

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all’altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all’altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. I soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare altro che constare il decesso della piccola: troppo gravi le ferite riportate.

La bimba era in auto con i suoi genitori, che sono rimasti feriti nello schianto e hanno riportato ferite non gravi. La vettura su cui viaggiava la famiglia, di origine filippina, si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Ancora incerta la dinamica dell’incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto. Sul posto ambulanza del 118 e Vigili del Fuoco. (Sky Tg 24)