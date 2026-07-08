Caltanissetta. Notificati dalla Polizia tre provvedimenti di condanna emessi dall’autorità giudiziaria

CALTANISSETTA. Condanne a oltre cinque anni di reclusione per associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e furto aggravato e applicazione di misure cautelari, la Polizia di Stato ha notificato tre provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria.

Il commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha tratto in arresto un ventunenne, condannato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nel capoluogo la squadra mobile ha eseguito i provvedimenti nei confronti di un trentaseienne, condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di furto aggravato e di un quarantaquattrenne, indagato per atti persecutori e lesioni personali al quale è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con la prescrizione di non avvicinarsi all’abitazione e al luogo di lavoro della stessa e di mantenere una distanza non inferiore a mille metri da tali luoghi e alla vittima.