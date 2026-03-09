TrapanIncontra: Sabrine El Mayel ricostruisce la bellezza tra radici e contaminazioni

Trapani – “Se cercassimo di andare oltre nell’arte, riusciremmo a cogliere tutte quelle cose che ci fanno sentire più uniti”. Sabrine El Mayel ha riempito la Biblioteca Fardelliana di Trapani offrendo al pubblico la sua visione della bellezza come luogo dell’incontro, tra universalità e sguardi personali, tra eredità e contaminazione.L’appuntamento, parte dell’VIII edizione di TrapanIncontra “Ricostruire – La cura delle parole” organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana con la direzione di Giacomo Pilati, ha affrontato il tema “Ricostruire la bellezza” attraverso il libro “Nessun dipinto mi spezzerà il cuore” (Becco Giallo) di Sabrine El Mayel.

Divulgatrice d'arte e content creator con milioni di follower, siciliana di origine berbera nata a Caltagirone da genitori tunisini e formatasi tra Roma e Parigi, l'autrice ha incarnato con la sua stessa biografia il fulcro della serata. "L'arte è una cassa di risonanza dei rapporti sociali, l'esigenza di andare oltre è un filo conduttore che non deve essere applicato solo nella vita di tutti i giorni ma anche in quello con cui ci rapportiamo", ha spiegato."La bellezza ha bisogno di entrambe le cose: ha delle radici ma è anche contaminazione, come la nostra vita – ogni giorno ridisegnata da una serie di eventi", ha aggiunto, affrontando il paradosso di un'epoca sommersa di immagini ma sempre più distratta nel guardarle davvero."La bellezza non è oggettiva, ognuno ha un filtro con il quale osserva tutto quello che lo circonda e di conseguenza ognuno vede quello che conosce", ha concluso El Mayel.TrapanIncontra proseguirà nei prossimi appuntamenti il suo percorso dedicato alla ricostruzione attraverso la cura delle parole.La rassegna fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani.