TrapanIncontra ospita Sabrine El Mayel: Ricostruire la bellezza

Trapani – Prosegue l’VIII edizione di TrapanIncontra “Ricostruire – La cura delle parole”, rassegna letteraria organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, con la direzione del giornalista e scrittore Giacomo Pilati.

Venerdì 6 marzo, alle ore 18:00, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà Sabrine El Mayel, divulgatrice d’arte e content creator che ha conquistato milioni di follower svelando i segreti nascosti nei capolavori dell’arte mondiale.

L’incontro, dedicato al tema “Ricostruire la bellezza”, vedrà l’autrice presentare “Nessun dipinto mi spezzerà il cuore” (Becco Giallo), un’opera che guida il pubblico oltre la superficie delle immagini, in un’epoca in cui l’immagine è ovunque ma lo sguardo è sempre più distratto.

Siciliana di origine berbera, nata a Caltagirone da genitori tunisini e formatasi tra Roma e Parigi, Sabrine El Mayel rappresenta un esempio eloquente di come la bellezza abbia bisogno tanto di radici quanto di contaminazioni per rinascere e rinnovarsi. La sua capacità di rendere accessibile la storia dell’arte a un pubblico vastissimo dimostra che ricostruire lo sguardo sulla bellezza è possibile, necessario, urgente.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

TrapanIncontra fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani.

La Biblioteca Fardelliana aderisce a BiblioTP, la Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani. Il catalogo online è disponibile all’indirizzo: https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do. Grazie a BiblioTP, gli iscritti possono accedere gratuitamente all’edicola digitale MLOL con oltre 7.700 quotidiani e riviste nazionali e internazionali, tramite computer, tablet e smartphone: https://bibliotp.medialibrary.it/home/index.aspx.