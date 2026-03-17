Sicilia. Sea Watch, 20 minori trasbordati sulla motovedetta della guardia costiera

Su disposizione del Tribunale dei minori di Palermo, sono stati trasbordati su una motovedetta della guardia costiera i 20 minori non accompagnati e tre bambini con le loro famiglie, che si trovavano a bordo della nave Sea Watch 5 della omonima ong. L’operazione è avvenuta al largo delle coste di Campobello di Mazara, nel Trapanese.

“Presto saranno a terra in Sicilia. Per tutti gli altri l’odissea continua. Chiediamo ancora che sbarchino tutti subito”, dice la Sea Watch. A bordo restano ancora 64 persone, il cui porto di sbarco resta quello di Marina di Carrara.