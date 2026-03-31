Per Pasqua italiani in viaggio tra mete domestiche e capitali europe

Sarà una Pasqua di prossimità, con la grande variabile del meteo, giocata sul filo delle prenotazioni last minute in cui si privilegeranno rotte brevi e destinazioni percepite non a rischio. Emerge da uno studio di Federturismo. Complice il desiderio diffuso di esperienze autentiche, 10 milioni di italiani si preparano a partire scegliendo i borghi, le località balneari della Puglia e della Sicilia, la montagna e le destinazioni termali, per un soggiorno fuori casa in media di due notti.

Anche se, a causa delle complicazioni sulle tratte aeree, si dovrà rinunciare ai turisti alto spendenti asiatici, rimane viva la domanda per le città d’arte da parte dei turisti spagnoli, francesi e nord americani. Roma, con un incremento dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, risulta una delle mete più ambite così come si scelgono Napoli, Venezia e Firenze dove però saranno i turisti italiani a fare la differenza. Parallelamente, si registra un aumento delle prenotazioni verso capitali europee come Parigi, Barcellona, Londra e Amsterdam, scelte soprattutto da coppie e giovani in cerca di brevi soggiorni all’insegna della cultura e del divertimento.

Richieste anche le città dell’Est Europa come Praga e Varsavia. Mentre la situazione internazionale sta chiaramente frenando la domanda su quelle destinazioni che negli scorsi anni erano protagoniste indiscusse delle vacanze degli italiani sul lungo raggio, come Thailandia, Maldive, Oman ed Emirati. Per il periodo pasquale un viaggio su cinque verso questi Paesi è stato annullato. Soffre anche l’Egitto, con il Mar Rosso che a marzo ha segnato un -8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il settore alberghiero evidenzia, nonostante tutto, discreti livelli di occupazione, anche se gli italiani manifestano una maggiore disponibilità a spendere per le esperienze legate al territorio, percorsi enogastronomici e degustazioni capaci di trasformare il soggiorno in un racconto personale