TrapanIncontra, “Ricostruire – La cura delle parole”: il 14 febbraio la conferenza stampa di presentazione dell’VIII edizione

Trapani – Sabato 14 febbraio alle ore 10.30, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’VIII edizione di TrapanIncontra, la rassegna letteraria che quest’anno porta il titolo “Ricostruire – La cura delle parole”.

Un tema profondo e necessario, che attraverso la letteratura esplora ferite e rinascite, dando voce a testimonianze e racconti capaci di reinventare linguaggi e restituire senso ai cambiamenti che attraversano le nostre comunità e la memoria collettiva. Perché le parole non sono solo strumenti di narrazione, ma anche di cura, ricostruzione e trasformazione.

L’incontro con la stampa sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il ricco cartellone di appuntamenti che animeranno la città da febbraio ad aprile.

Interverranno durante la conferenza stampa: Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, Rosalia d’Alì, assessore alla Cultura, Giacomo Pilati, curatore della rassegna.

TrapanIncontra è organizzato dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana. Fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani e si conferma appuntamento culturale di riferimento per la comunità, capace di coniugare qualità letteraria e partecipazione diffusa.