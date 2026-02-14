Maltempo, al sud e nelle isole 2mila interventi dei vigili del fuoco in 72 ore

Proseguono le attività di soccorso dei vigili del fuoco nelle regioni duramente colpite dalle avverse condizioni meteorologiche degli ultimi giorni: nelle ultime 72 ore svolti oltre 2.000 interventi tra Calabria, Sardegna e Sicilia. Maggiori criticità in Calabria nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e specialmente nel cosentino, effettuati 521 interventi dall’11 febbraio. In provincia di Cosenza le esondazioni dei fiumi Crati, Busento e Campagnano hanno causato gravi allagamenti; a Cassano allo Ionio è stata disposta l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone. Grazie all’impiego dell’elicottero Drago 165 sono state recuperate e portate al sicuro 10 persone a Cosenza, tra cui due bambini, mentre a Grisolia altre dieci persone sono state messe in salvo tramite gommoni fluviali. Anche a Lamezia Terme il personale ha tratto in salvo due cittadini a seguito di una frana. In Sicilia l’ondata di maltempo si è abbattuta sulle province di Palermo, Messina, Catania e Trapani. Dal 12 febbraio sono stati portati a termine 647 interventi, concentrati principalmente sulla rimozione di alberi pericolanti e sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi danneggiati dalle raffiche di vento. In Sardegna il dispositivo di soccorso è stato potenziato per gestire l’emergenza nelle province di Sassari (video), Nuoro, Cagliari e Oristano. Con 891 interventi effettuati dall’11 febbraio, le squadre hanno lavorato incessantemente per la rimozione di ostacoli e l’assistenza alla popolazione, prima di un miglioramento delle condizioni meteo registrato nella serata di ieri. (ITALPRESS).