Ecstasy, cocaina e crack in casa: tre arresti dei carabinieri nel Trapanese

I carabinieri della Stazione di Marinella di Selinunte, nel Trapanese, hanno arrestato tre stranieri di 27 anni per il reato di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dal continuo andirivieni di persone da un’abitazione, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento dove hanno trovato 230 grammi di ecstasy suddivisa in 480 pasticche, 10 grammi di cocaina, 38 grammi di crack e 1055 euro in contanti. Durante la perquisizione, uno dei tre arrestati ha anche tentato la fuga calandosi da una finestra del terzo piano ma è caduto provocandosi alcune fratture. (Adnkronos)