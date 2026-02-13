Droga, smantellata piazza di spaccio a Trapani: tre arresti

Lo smantellamento di una piazza di spaccio nel rione Palme di Trapani ha portato all’arresto di tre uomini. L’operazione dei carabinieri ha avuto inizio nella notte intorno a un locale che i tre uomini (un 49enne, un 39enne e un 21enne del posto), avevano organizzato per lo spaccio. Dalla perquisizione sono saltati fuori oltre 51 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish, circa 8 grammi di crack, contanti per piu’ di 1500 euro ritenuti proventi dell’attivita’ di spaccio, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. A seguito dell’udienza che convalidava i tre arresti, per uno degli arrestati e’ stata disposta la custodia cautelare in carcere, un altro e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico mentre al terzo soggetto non e’ stata applicata alcuna misura. (AGI)