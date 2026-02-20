Controlli in un locale nel Trapanese, sanzioni per 12mila euro

Sanzioni per oltre 12mila euro, la denuncia dei legali rappresentanti della società e la proposta di sospensione dell’attività commerciale. E’ il bilancio del controllo eseguito in un’attività d’intrattenimento e spettacoli a Paceco, nel Trapanese, dai carabinieri della locale stazione, dai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Trapani, dagli agenti della Polizia locale, dai vigili del fuoco e da personale dell’Azienda sanitaria provinciale. Al termine dell’ispezione sono state riscontrate diverse violazioni tra cui l’omessa informazione circa i rischi connessi l’attività aziendale e l’omessa formazione e addestramento sulla mansione specifica. Inoltre, dei due lavoratori presenti uno era in nero. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco è emerso il mancato aggiornamento del piano di emergenza, la presenza insufficiente di addetti antincendio, la mancata sicurezza nella cabina elettrica e in materia di uscite di sicurezza. (Loc/Adnkronos)