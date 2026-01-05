Rissa a colpi di bastone nel Trapanese, 4 misure cautelari

I carabinieri della Compagnia di Alcamo (Trapani) hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di quattro persone accusate di rissa e lesioni aggravate. Il provvedimento, emesso dal gip di Trapani su richiesta della Procura, ha raggiunto un 27enne del Gambia, residente ad Alcamo (a cui viene contestato anche il reato rissa) e un alcamese di 30 anni, entrambi posti ai domiciliari, e altri due alcamesi di 33 e 21 anni, sottoposti, invece, all’obbligo di dimora nel comune di Alcamo. Le indagini hanno fatto luce su una violenta rissa avvenuta lo scorso 7 novembre in via Gaetano Martino, in cui era rimasto gravemente ferito un 23enne di Alcamo, condotto in pronto soccorso in codice rosso dopo essere stato colpito alla testa da uno straniero con un bastone di legno. Per il giovane, a causa delle gravissime lesioni riportate, è stato necessario il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo in prognosi riservata. Grazie anche all’analisi delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona, gli investigatori dell’Arma sono riusciti a ricostruire quanto accaduto. Alla rissa avrebbero partecipato, oltre al 27enne del Gambia, altri tre alcamesi e il gruppo si sarebbe fronteggiato a colpi di bastone e bottiglie di vetro a seguito di un diverbio sorto per futili motivi. (Adnkronos)