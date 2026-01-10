Pesca, al via il piano di Capacity Building: 28 corsi gratuiti per 160 pescatori delle marinerie trapanesi

Prende il via il piano di Capacity Building promosso dal GALP Pesca Trapanese: un programma di formazione gratuita rivolto ai pescatori delle quattro marinerie dell’area GALP con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di nuove competenze e la diversificazione delle attività del comparto ittico. Il programma, realizzato in collaborazione con Accademia Eraclitea, ente accreditato presso la Regione Siciliana, prevede 28 corsi articolati in 6 moduli per ciascuna marineria, per complessive 480 ore di formazione destinate a 160 pescatori. Le tematiche rispondono alle esigenze di innovazione e sostenibilità del settore. I moduli dedicati all’Ittiturismo approfondiranno l’iter amministrativo per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, mentre quelli sul pescaturismo definiranno le procedure di avvio e i requisiti delle imbarcazioni secondo la normativa vigente. Il percorso sul Network Mare Nostro illustrerà le modalità di adesione al marchio territoriale di tutela del pescato locale e l’utilizzo dell’App di tracciabilità. Il modulo Marine Litter affronterà le normative sul recupero dei rifiuti in mare e gli incentivi attivabili per gli operatori.A integrazione dell’offerta formativa è previsto un contributo economico di 260 euro per ciascun modulo frequentato, erogato a chi garantirà una presenza di almeno l’80%. Ogni pescatore potrà così beneficiare di un ristoro fino a circa 1.500 euro complessivi. I corsi si svolgeranno esclusivamente in presenza, con lezioni programmate sia in orario mattutino che pomeridiano per venire incontro alle esigenze lavorative dei partecipanti.Le attività prenderanno il via martedì 13 gennaio a Mazara del Vallo (ore 09.00, Civic Center) e Marsala (ore 15.00, Complesso Monumentale San Pietro). Lunedì 19 gennaio sarà la volta di Trapani (ore 09.00, Lazzaretto) e San Vito lo Capo (ore 15.00, Teatro Comunale). Gli incontri inaugurali saranno l’occasione per presentare obiettivi e modalità dei percorsi, alla presenza dei referenti istituzionali, delle associazioni di categoria, delle cooperative di pesca e delle organizzazioni dei produttori. Le sedi indicate ospiteranno le lezioni per l’intera durata del programma.