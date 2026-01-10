Palazzina crollata in Germania, il presidente Schifani: “Dolore per la morte della famiglia di Castellammare del Golfo”

“Con grande tristezza ho appreso della tragedia che ha colpito una giovane famiglia originaria di Castellammare del Golfo, scomparsa ad Albstadt in circostanze drammatiche.

Una notizia che addolora profondamente tutta la nostra comunità. Ai familiari, ai parenti e a tutta Castellammare del Golfo va il mio pensiero più affettuoso e la mia vicinanza in questo momento di dolore immenso”. Così sui social il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alla tragedia che nella cittadina tedesca ha visto la morte di marito, moglie e figlio originari di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.