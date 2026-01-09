Crolla palazzina in Germania, muore intera famiglia siciliana: madre, padre e figlio di 6 anni

Un’esplosione causata da una fuga di gas si è verificata ieri all’alba ad Albstadt, nel sud della Germania. Una palazzina è stata completamente distrutta e la famiglia che vi si trovava al suo interno è morta. Si tratta di una coppia di 33 e 30 anni e del loro figlio di 6 anni. I tre sono stati identificati dal Comune di Castellammare del Golfo (Trapani), che in un post sui social ha scritto: “Il sindaco Giuseppe Fausto, a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Castellammare del Golfo, esprime profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Francesco Liparoto, Nancy Giarraca e del loro bambino di sei anni, Bryan, vittime del crollo della loro abitazione avvenuto giovedì mattina ad Albstadt, in Germania, presumibilmente causato da una fuga di gas”. “Francesco viveva in Germania da circa dieci anni, dove aveva costruito, insieme a Nancy, una vita fatta di lavoro, sacrifici e sogni”, si legge nel post, “una giovane famiglia unita, ben inserita nella comunità locale: Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava la scuola”. “La notizia ha colpito profondamente Castellammare del Golfo, città di origine di Francesco, dove risiedono i genitori e i fratelli e dove il legame con la comunità è sempre rimasto forte”, ha aggiunto il Comune di Castellammare del Golfo, “in agosto la famiglia era in vacanza a Castellammare e a novembre era tornata per il compleanno del fratello più piccolo di Francesco”. (LaPresse)