Sicilia, l’assessore regionale Turano: “Grazie a Schifani il sogno di un nuovo ospedale ad Alcamo è realtà”

«So quanta amarezza e delusione ha generato in passato la falsa promessa della realizzazione del nuovo ospedale di Alcamo. Bene, oggi, grazie al presidente Renato Schifani che ha mantenuto l’impegno con gli alcamesi è stato finanziato con 55 milioni di euro il nuovo ospedale di Alcamo. È una grande notizia per gli alcamesi e per tutta la provincia di Trapani. Grazie alla Lega, a Fratelli d’Italia, a Forza Italia e agli Autonomisti dopo 70 anni si realizza il sogno di un nuovo ospedale in città per garantire nuovi servizi». Lo afferma l’assessore regionale Mimmo Turano, dopo il via libera della giunta regionale allo stanziamento di nuovi fondi per la costruzione di un nuovo nosocomio ad Alcamo (Trapani).