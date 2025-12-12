Saline di Sicilia, il 15 dicembre si aggiorna la candidatura MaB Unesco

Palermo – La candidatura delle Saline di Sicilia a

“Riserva della biosfera MaB Unesco” entra nel vivo, si apre al grande

pubblico e racconta lo stato dell’arte ad oggi.

Lunedì prossimo, 15 dicembre, alle ore 10,30, presso la Camera di

commercio di Trapani, in Corso Italia, 26, il Comitato promotore della

candidatura delle “Saline di Sicilia” al riconoscimento “Riserva della

Biosfera MaB Unesco” approverà le integrazioni al dossier suggerite dal

ministero dell’Ambiente, farà il punto sulle attività svolte quest’anno

e illustrerà quelle programmate per il 2026. Inoltre, premierà le scuole

che hanno partecipato al bando di concorso per il miglior logo

dell’iniziativa, il miglior video sulle saline e la migliore ricetta.

Tutto dopo l’iniziativa – preziosissima – realizzata con la Fipsas-Coni

che ha portato a fine novembre Virginia Salzedo, la fotografa subacquea

campionessa del mondo, ad immergersi nell’area interessata e realizzare

scatti unici, capaci di raccontare le saline come mai si sono viste. Il

tutto con la presenza di Federica Picone, attrice palermitana, “sirena

per un giorno”.

Ad introdurre i lavori sarà Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere

Sicilia (partner della candidatura) e commissario straordinario della

Camera di commercio di Trapani che promuove il progetto di sviluppo.

Interverranno, per la Regione siciliana che fa parte del Comitato, il

governatore Renato Schifani e gli assessori Giusi Savarino

all’Ambiente, Mimmo Turano all’Istruzione e Edy Tamajo alle Attività

produttive; per l’Ars, i deputati eletti nel territorio (Stefano

Pellegrino di Fi, Giuseppe Bica di FdI, Dario Safina del Pd e Cristina

Ciminnisi del M5S).

Seguiranno le relazioni degli esperti incaricati del dossier, Giorgio

Andrian e Luca Dalla Libera. Contributi di idee e modelli di

sostenibilità scientifica, culturale, imprenditoriale e turistica,

suggerimenti e proposte arriveranno dagli stakeholder, rappresentati da

Salvatore Ombra, presidente di Airgest; Francesco Torre, presidente del

Consorzio universitario trapanese; Girolama Fontana, D.g. della

Fondazione Withaker; Giacomo D’Alì Staiti, portavoce dei salinari nel

Comitato promotore; Antonino Rallo, promotore e animatore del Gruppo

informale “Giovani per il MaB”; Cesarina Perrone e Carlo Incammisa,

presidenti dei Club Unesco di Trapani e Marsala.

Fanno parte del Comitato promotore, oltre alla Regione e alla CamCom di

Trapani, il Libero consorzio di Trapani, i Comuni di Trapani, Marsala,

Misiliscemi e Paceco, e il Wwf. RaiNews, RaiNews24 e la TgR Sicilia sono

media partner della candidatura, la Fipsas è partner sportivo.