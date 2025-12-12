Saline di Sicilia, il 15 dicembre si aggiorna la candidatura MaB Unesco

Palermo – La candidatura delle Saline di Sicilia a
“Riserva della biosfera MaB Unesco” entra nel vivo, si apre al grande
pubblico e racconta lo stato dell’arte ad oggi.
Lunedì prossimo, 15 dicembre, alle ore 10,30, presso la Camera di
commercio di Trapani, in Corso Italia, 26, il Comitato promotore della
candidatura delle “Saline di Sicilia” al riconoscimento “Riserva della
Biosfera MaB Unesco” approverà le integrazioni al dossier suggerite dal
ministero dell’Ambiente, farà il punto sulle attività svolte quest’anno
e illustrerà quelle programmate per il 2026. Inoltre, premierà le scuole
che hanno partecipato al bando di concorso per il miglior logo
dell’iniziativa, il miglior video sulle saline e la migliore ricetta.
Tutto dopo l’iniziativa – preziosissima – realizzata con la Fipsas-Coni
che ha portato a fine novembre Virginia Salzedo, la fotografa subacquea
campionessa del mondo, ad immergersi nell’area interessata e realizzare
scatti unici, capaci di raccontare le saline come mai si sono viste. Il
tutto con la presenza di Federica Picone, attrice palermitana, “sirena
per un giorno”.
Ad introdurre i lavori sarà Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere
Sicilia (partner della candidatura) e commissario straordinario della
Camera di commercio di Trapani che promuove il progetto di sviluppo.
Interverranno, per la Regione siciliana che fa parte del Comitato, il
governatore Renato Schifani e gli assessori Giusi Savarino
all’Ambiente, Mimmo Turano all’Istruzione e Edy Tamajo alle Attività
produttive; per l’Ars, i deputati eletti nel territorio (Stefano
Pellegrino di Fi, Giuseppe Bica di FdI, Dario Safina del Pd e Cristina
Ciminnisi del M5S).
Seguiranno le relazioni degli esperti incaricati del dossier, Giorgio
Andrian e Luca Dalla Libera. Contributi di idee e modelli di
sostenibilità scientifica, culturale, imprenditoriale e turistica,
suggerimenti e proposte arriveranno dagli stakeholder, rappresentati da
Salvatore Ombra, presidente di Airgest; Francesco Torre, presidente del
Consorzio universitario trapanese; Girolama Fontana, D.g. della
Fondazione Withaker; Giacomo D’Alì Staiti, portavoce dei salinari nel
Comitato promotore; Antonino Rallo, promotore e animatore del Gruppo
informale “Giovani per il MaB”; Cesarina Perrone e Carlo Incammisa,
presidenti dei Club Unesco di Trapani e Marsala.
Fanno parte del Comitato promotore, oltre alla Regione e alla CamCom di
Trapani, il Libero consorzio di Trapani, i Comuni di Trapani, Marsala,
Misiliscemi e Paceco, e il Wwf. RaiNews, RaiNews24 e la TgR Sicilia sono
media partner della candidatura, la Fipsas è partner sportivo.
