Ritorna il “Presepe Vivente di Calatafimi Segesta”, primo appuntamento il 26 dicembre

Calatafimi Segesta – Ritorna anche quest’anno, con sei date 26-27 e 28 Dicembre 2025 – e 3-4 e 6 Gennaio 2026 il “Presepe Vivente di Calatafimi Segesta”, giunto ormai alla sua XI° edizione. L’appuntamento per grandi e piccini è dalle 16,30 alle 20,30.

La rappresentazione della Natività 2025/26 – organizzata dall’Associazione Culturale Calatafimi …è – si trova inserita tra i “I Presepi Viventi” più belli d’Italia. Una celebrazione che accomuna e coinvolge tutte le regioni della penisola.

L’Associazione Culturale Calatafimi …è” lavora da settimane perché nell’antico quartiere spagnolo di “Li Ficareddi”, “Betlemme” prenda vita e possa ancora una volta incantare i visitatori. Saranno 40 le postazioni distribuite tra i tortuosi vicoli illuminati dalle fiaccole, animate da oltre 200 figuranti.

“La magia che ognuno dei visitatori troverà all’interno del Presepe Vivente di Calatafimi è frutto dell’enorme lavoro di tanti volontari. Un lavoro che inizia già a settembre – sottolineano i componenti l’Associazione. Le scene vengono curate in ogni piccolo dettaglio per creare contesti suggestivi, e far rivivere l’atomsfera della Betlemme di duemila anni fa.

Anche i figuranti hanno un compito assai importante. Con indosso abiti dell’epoca fedelmente riprodotti, interpretano personaggi storici, e rendono la rappresentazione ancora più realistica e coinvolgente.

Nelle 40 postazioni vengono offerte dimostrazioni dal vivo degli antichi mestieri di una volta. Insomma è da visitare per viverne appieno la magia dei luoghi”.

“Il presepe vivente è innanzitutto un evento sociale che riunisce l’intera comunità. Vuole valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il senso di appartenenza. Si tratta di una vera e propria immersione emotiva per quanti avranno il piacere di esserci. Ma la rappresentazione vuole essere anche un invito alla riflessione, alla scoperta del Natale, di quei valori come, Pace, Fratellanza, Amore. Per tutti noi ha un profondo significato spirituale e culturale”.

Informazioni utili

La Natività nell’antico quartiere di “Li Ficareddi –

XIª edizione del Presepe Vivente di Calatafimi Segesta

26- 27 e 28 Dicembre 2025 | 03 – 04 – 06 Gennaio 2026

Biglietteria Piazza Torre – Calatafimi Segesta – 379 1038230

Biglietteria – apertura 15,30 – 20.00 – Ingresso € 8,00/pax

Bambini sotto gli otto anni non pagano – Oltre venti persone è obbligatorio prenotare

Arrivare con scarpe comode

Evitare passeggini ma se necessario consigliamo di lasciarli all’entrata

Per i disabili l’associazione assicura la visita fino alla Grotta della Natività