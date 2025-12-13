Erice rilancia la sua storia tra denari romani e magia natalizia

Erice – Il borgo medievale di Erice si prepara a vivere un’altra settimana di appuntamenti culturali che dal 13 al 18 dicembre animeranno le storiche vie del centro con EricèNatale, la manifestazione che coniuga tradizione natalizia e valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio.

Il programma riprende sabato 13 e domenica 14 dicembre con l’apertura dei tradizionali Mercatini di Natale e della Casetta di Babbo Natale, che accoglieranno visitatori dalle 11:00 alle 20:00 con prodotti artigianali e dell’enogastronomia locale.

Piazza della Loggia è un palcoscenico a cielo aperto grazie a “Xmas on the road”, il format musicale che dalle 17:00 alle 20:30 proporrà live music e dj set: sabato 13 sarà la volta di Toti Augugliaro, mentre domenica 14 vedrà protagonista il dj set di Pietro Gervasi.

Altro evento di punta di EricèNatale si terrà mercoledì 17 dicembre, alle ore 19:00, presso l’Aula Magna P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico con “Erice del Futuro”, un incontro d’eccezione che vedrà dialogare lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri e il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo.

La serata rappresenterà un momento di riflessione sul rapporto tra identità storica e prospettive di sviluppo territoriale, con particolare attenzione al patrimonio archeologico e culturale che rende Erice unica nel panorama mediterraneo.

Durante l’incontro sarà presentata in anteprima la nuova edizione del “Denario di Erice”, riproduzione fedele della moneta romana che testimonia l’importanza economica e l’autonomia dell’antica città elima. Sul dritto campeggia il profilo di Venere, divinità che per millenni ha incarnato il culto della fecondità venerato come Afrodite, Astarte e infine Venere Ericina. Sul rovescio sono rappresentate le possenti mura ciclopiche della città, il nome latino “Eruc” e le colonne del celebre tempio venereo che richiamava pellegrini da tutto il Mediterraneo.

Accanto al denario verrà svelato anche un cameo raffigurante la testa di Venere, realizzato con la stessa pietra calcarea che lastrica le vie del borgo medievale: un manufatto che unisce maestria artigianale e memoria territoriale, simbolo tangibile del legame inscindibile tra Erice e la sua storia millenaria.

L’iniziativa è promossa dal LAMuM – Laboratorio Artistico Museale della Fondazione Ettore Majorana, in collaborazione con la Fondazione Erice Arte.

Si tornerà giovedì 18 e venerdì 19 dicembre con la consueta apertura dei Mercatini di Natale e della Casetta di Babbo Natale e con un evento che affonda le radici nella tradizione popolare: gli zampognari faranno tappa presso scuole e centri sociali, riportando il suono autentico del Natale tra gli abitanti e rafforzando quel tessuto di coesione sociale che caratterizza la comunità ericina.

Tra le attrazioni del circuito EricèNatale spicca anche il presepe artigianale “Quando l’amore si fa presepe”, allestito presso la baita del CAI Erice e Agroericino. L’opera, realizzata dalla famiglia Rodolico con tecniche tradizionali e materiali naturali, riproduce scene della Natività e spaccati di vita quotidiana siciliana tra mestieri antichi e architetture ispirate al Settecento e Ottocento isolano. Vincitore del Concorso Provinciale del presepe rurale nel 2018 e 2019, il presepe sarà visitabile dal 20 dicembre al 6 gennaio.

EricèNatale – Il borgo dei presepi è organizzato dal Comune di Erice e gode del sostegno della Fondazione Erice Arte, de “I Borghi più belli d’Italia” e della Funierice.

Partner: Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, Montagna del Signore, Istituto d’Istruzione superiore “Ignazio e Vincenzo Florio”, Istituto di Istruzione superiore “Sciascia Bufalino”, Associazione “Il Bajuolo” di Erice, Associazione “Vivere Erice”, Fc Service, Associazione “MEMA” (Mediterranean Music Association). Associazione Siciliana Amici della Musica, Gruppo Medievale Monte San Giuliano-Erice, CAI – Sezione di Erice e Agro Ericino, Distretto Turistico Sicilia Occidentale – West of Sicily, Notorius Agency, Panathlon Trapani. La manifestazione è coordinata dal settore Cultura, Turismo ed Eventi del Comune di Erice guidato da Toto Denaro.