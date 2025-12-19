Controlli Nas a Palermo e Trapani, sequestri e multe per 18mila euro

In prossimità delle festività natalizie, nell’ambito dei controlli disposti su scala nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a contrastare le attività illecite nel settore della sicurezza alimentare e sanitaria, i Carabinieri del Nas di Palermo hanno intensificato i controlli presso le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, in collaborazione con i militari della locale Arma territoriale, hanno contestato al titolare di un noto ristorante della provincia di Trapani l’ampliamento abusivo dei locali e la detenzione, ai fini della somministrazione, di un notevole quantitativo di alimenti privi di etichettatura e tracciabilità, conservati in maniera non idonea o addirittura scaduti. Ed in occasione della ricorrenza di Santa Lucia, hanno dedicato particolare attenzione ai locali del centro storico di Palermo, procedendo – in tre casi – alla sospensione delle attività, poiché attivate in assenza di autorizzazione. Complessivamente, i Carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestrato più di 50 chili di generi alimentari carenti delle necessarie attestazioni a garanzia della salute del consumatore e contestato ai responsabili delle attività carenti sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 18 mila euro. (ITALPRESS).