Caltanissetta, l’associazione nissena Samurai Dojo di Alfonso Torregrossa premiata dal Giappone

Un riconoscimento di assoluto prestigio internazionale porta la città di Caltanissetta all’attenzione del panorama culturale e sportivo mondiale. In occasione del Festival della Cultura Giapponese, l’Associazione Nissena Samurai Dojo, guidata dal Prof. Alfonso Torregrossa, 9° Dan, che insegna a Caltanissetta ininterrottamente dal 1990, è stata ufficialmente premiata dal Giappone, risultando l’unica realtà italiana insignita per l’elevato valore tecnico, educativo e culturale del lavoro svolto.

Il prestigioso riconoscimento sarà conferito direttamente al Presidente e Direttore Tecnico dell’associazione, il Prof. Alfonso Torregrossa. La motivazione ufficiale sottolinea l’alto profilo dell’istituzione nissena:

«Per l’impegno costante nella promozione della comprensione reciproca tra Italia e Giappone e per il significativo contributo al consolidamento delle arti marziali tradizionali nel mondo».

Fondata nel 2010, l’Associazione Samurai Dojo opera nella diffusione in Italia delle arti marziali autentiche, come il Jujutsu tradizionale giapponese e i moderni sistemi di difesa personale, seguendo criteri di studio rigorosi e fedeli alle tradizioni originarie. L’attività dell’associazione non si limita all’ambito sportivo, ma si estende alla formazione educativa, culturale e sociale, portando i valori dei Samurai – disciplina, rispetto, responsabilità e crescita interiore – in diversi contesti della società.

L’Associazione è affiliata al CSEN, il primo Ente di Promozione Sportiva in Italia riconosciuto dal CONI. Far parte di questa realtà significa aderire ai più alti standard nazionali, promuovendo lo sport come strumento fondamentale di benessere e coesione sociale. A livello internazionale, l’eccellenza del Dojo è sancita dal riconoscimento ufficiale della Dai Nippon Butoku Kai (DNBK) di Kyoto. Più che una semplice federazione, la DNBK rappresenta l’istituzione più antica e nobile del Giappone: posta sotto l’egida della Casa Imperiale e del Governo giapponese, essa opera dal 1895 per la tutela e lo sviluppo delle arti marziali tradizionali. Questo prestigioso avallo attesta ufficialmente l’elevata validità tecnica, culturale e sociale del lavoro svolto dal Maestro Torregrossa e dalla scuola, elevandola a modello globale di integrità e tradizione

L’attività del Samurai Dojo non è orientata alle competizioni, alle coppe o alle medaglie, ma alla crescita profonda dell’individuo. La pratica delle arti marziali tradizionali viene intesa come un percorso altamente educativo e formativo, volto a forgiare persone consapevoli, responsabili e dotate di solidi valori morali. L’obiettivo non è “vincere sugli altri”, ma vincere su sé stessi, sviluppando autocontrollo, rispetto, disciplina, resilienza e senso del dovere.

Ogni socio viene accompagnato in un cammino che mira a renderlo un individuo migliore nella vita quotidiana, prima ancora che un praticante tecnicamente preparato. In questo contesto, il Prof. Alfonso Torregrossa trasmette i principi autentici della via dei Samurai, grazie ai suoi profondi studi in Giappone, dove l’arte marziale non è spettacolo né competizione, ma strumento di educazione, cultura e crescita interiore, applicabile nello studio, nel lavoro, nella famiglia e nella società.

È proprio questo approccio, profondamente educativo e culturale, che ha portato il Giappone a riconoscere il valore del lavoro svolto dall’Associazione Samurai Dojo, premiandola come modello di trasmissione autentica delle arti marziali tradizionali.

Questo riconoscimento internazionale rappresenta non solo un traguardo di rilievo, ma anche un importante valore culturale e d’immagine per la città di Caltanissetta, che si distingue oggi a livello nazionale e internazionale come centro di eccellenza riconosciuto esclusivamente dal Giappone.

«Sono profondamente orgoglioso che anni di sacrifici, studio e dedizione, attraverso seminari e percorsi di formazione svolti in Italia e all’estero, portino il nome della nostra città nel mondo e possano dare lustro, ancora una volta, alla Città di Caltanissetta, dimostrando come anche dal nostro territorio possano nascere realtà di alto livello internazionale. Caltanissetta possiede un grande potenziale e lo sport, se praticato con serietà e valori, può rappresentare uno strumento fondamentale di crescita e miglioramento per l’intera comunità», ha dichiarato il Prof. Alfonso Torregrossa.