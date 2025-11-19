Unità da diporto in difficoltà a Marettimo, intervento della Guardia Costiera

La Guardia Costiera ha concluso ieri sera le operazioni di soccorso a favore di un’unità da diporto con due persone a bordo. L’imbarcazione si trovava in difficoltà con un’avaria al motore all’entrata del porto di Marettimo. L’emergenza è scattata alle ore 21.00 circa quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani riceveva tramite il numero blu per le emergenze in mare 1530, una richiesta di soccorso da parte del conduttore di un’unità da diporto che partito dal porto di Marsala comunicava di non riuscire più a governare il proprio mezzo a causa di un’avaria al motore e di non poter entrare in porto a Marettimo in considerazione delle intense raffiche di vento presenti in quel momento. Immediatamente dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani, si disponeva l’uscita del mezzo nautico GC B166. I militari della Guardia Costiera dell’Ufficio Locale Marittimo di Marettimo, giunti sul punto, appuravano, in prima battuta, il buono stato di salute delle due persone a bordo e, una volta saliti a bordo, davano il neccessario supporto tecnico per mettere in sicurezza l’unità. Le operazioni si concludevano intorno alle ore 22.00 con l’unità soccorsa ormeggiata presso il porto di Marettimo e con i suoi occupanti senza alcun bisogno di ulteriore assistenza medica. (ITALPRESS)