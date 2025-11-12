Sicilia. Anas: ultimati i lavori, riapre la bretella di Alcamo Est

Anas ha ultimato i lavori lungo la strada statale 732 “Bretella di Alcamo Est”. Le lavorazioni erano cominciate poco più di un mese fa e hanno riguardato il rifacimento dei giunti di dilatazione e delle testate di soletta. L’utenza torna così a poter usufruire pienamente di questo cruciale punto di accesso alla città di Alcamo, Comune densamente popolato facente parte della provincia di Trapani. Prosegue l’impegno di Anas in Sicilia finalizzato ad innalzare i livelli di sicurezza delle proprie autostrade e strade statali a tutela degli utenti.