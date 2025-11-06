Maxi sequestro di cocaina a Trapani, arrestata 54enne

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato una 54enne per detenzione illecita di stupefacenti. La donna è stata sorpresa con quasi 3 Kg di cocaina e 150 grammi di anfetamine rivenuti in parte in auto e in parte presso il proprio domicilio. I militari dell’Arma giunti nei pressi del quartiere Cappuccinelli notavano un’autovettura che alla vista della pattuglia ha provato ad allontanarsi con il verosimile intento di sottrarsi a un eventuale controllo. Raggiunta l’auto alla guida vi era una donna il cui palese nervosismo dimostrato ha indotto la pattuglia ad approfondire il controllo con perquisizione veicolare. All’esito dell’attività è stato rivenuto, occultato all’interno di un sacchetto della spesa tra alcuni alimenti, un panetto di cocaina dal peso di circa 1 Kg. Perquisito il domicilio, all’intero di un mastello per la spazzatura, sono stati trovati ulteriori 1.8 Kg di cocaina e 150 grammi di anfetamine. La sostanza stupefacente una volta immessa sul mercato avrebbe potuto consentire introiti pari a circa 500.000 euro.Nella stessa giornata i militari dell’arma hanno sottoposto ad un controllo alla circolazione stradale un 59enne di origine catanese che a seguito di perquisizione è risultato nascondere all’interno del mezzo 16.500 euro in contanti. Soldi di cui non ha saputo spiegare la provenienza. L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato concernenti gli stupefacenti. La donna, dopo la compilazione degli atti è stata portata nel carcere “Pagliarelli” di Palermo e al termine dell’udienza di convalida è stata confermata la custodia cautelare in carcere.