Dagnino, fondo editoria Regione con contributi per triennio. L’Assessore: “Norma inserita in manovra, sarà trasmessa all’Ars”

Sarà per l’intero triennio il contributo previsto nel Fondo all’editoria, norma che il governo Schifani ha inserito nella manovra di stabilità 2026-28 che tra stasera e domattina sarà trasmessa all’Assemblea regionale siciliana. Ad annunciarlo in commissione Bilancio dell’Ars è stato l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, durante l’audizione, questa mattina, con i rappresentanti del mondo dell’informazione: Ordine dei giornalisti di Sicilia, Stampa parlamentare siciliana, Assostampa regionale, Fieg, Federazione editori digitali, comparto editoria di Sicindustria, associazione librai. Il presidente della commissione Dario Daidone ha sentito sindaci e associazioni convocati su richiesta del vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola. All’audizione hanno preso parte i parlamentari Marianna Caronia, Marco Intravaia, Fabio Venezia, Luigi Sunseri, Antonello Cracolici, Mario Giambona. Nei loro interventi i deputati di maggioranza e opposizione hanno assicurato il sostegno alla norma – bocciata due volte in aula nonostante l’unanimità in commissione Bilancio – e hanno preso atto dei suggerimenti dati durante l’audizione per migliorare eventualmente il testo del governo. Tra i punti evidenziati l’ancoraggio del contributo alla presenza di giornalisti contrattualizzati nelle aziende editoriali che ne faranno ricorso, la proposta di superare il vincolo del de minimis attraverso la presentazione di progetti, l’estensione della vendita dei quotidiani anche a supermercati e centri commerciali. L’assessore Dagnino ha annunciato che qualora la norma fosse approvata dall’Ars convocherà gli operatori del mondo dell’informazione e dell’editoria per confrontarsi prima della firma del decreto di attuazione che dovrà poi avere il parere della commissione Bilancio dell’Ars.