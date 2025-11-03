Aggredisce una paziente in uno studio medico, denunciato 35enne nel Trapanese

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Marsala, in provincia di Trapani, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un marsalese di 35 anni, autore di una aggressione ai danni di una donna, consumatasi pochi giorni fa nel centro cittadino.L’uomo – con diversi precedenti penali, anche per tentato omicidio aggravato – si era reso protagonista di una violenta condotta perpetrata nel corso del pomeriggio dello scorso 14 ottobre all’interno di uno studio medico in via Finocchiaro Aprile, colpendo con ripetuti pugni, senza alcun motivo, una paziente che si trovava nell’ambulatorio.La Polizia di Stato ha provveduto prontamente a fermare l’uomo, che peraltro, secondo quanto acquisito finora dagli inquirenti, neanche conosceva la vittima. Il 35enne, dopo essere stato immobilizzato e identificato, è stato denunciato dalla Polizia di Stato all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali cagionate alla persona offesa, che è stata accompagnata con ambulanza del 118 all’Ospedale di Marsala per le cure del caso.