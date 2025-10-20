Salute

Sicilia. Safina(PD): “Un ruolo regionale per gli assistenti ASACOM”

Lun, 20/10/2025 - 14:31

Nuovo disegno di legge depositato all’Ars dal deputato regionale trapanese.

“La scuola dell’inclusione non può dipendere dai ritardi della burocrazia o dai bilanci dei Comuni. Gli alunni con disabilità hanno diritto a un’assistenza stabile, continua e qualificata”.

Con queste parole il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina annuncia il deposito del Disegno di legge per l’istituzione del ruolo regionale degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione personale (ASACOM), una riforma che punta a rendere strutturale e garantito un servizio essenziale per l’integrazione scolastica.

“Con questo provvedimento – spiega Safina, primo firmatario del Ddl – vogliamo porre fine ai ritardi e alle interruzioni che ogni anno, all’avvio dell’anno scolastico, penalizzano centinaia di studenti e famiglie. L’inclusione non può essere un lusso né un favore: è un diritto costituzionale. La Regione deve farsene carico in modo diretto e continuativo”.

Il disegno di legge, presentato con il sostegno della deputata nazionale Giovanna Iacono, della parlamentare regionale Valentina Chinnici e dell’intero gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, prevede la creazione di un ruolo regionale ASACOM presso l’Assessorato della Famiglia, con personale reclutato e assegnato agli enti locali secondo criteri condivisi e trasparenti.

L’obiettivo è duplice: assicurare la piena continuità del servizio agli studenti e garantire stabilità lavorativa agli assistenti, oggi costretti in un sistema frammentato e precario.

Il provvedimento si inserisce nel solco della Legge 104/1992 e del d.lgs. 66/2017, che riconoscono il diritto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione come elemento fondamentale dell’inclusione scolastica.

“Questo disegno di legge — sottolinea Safina — restituisce certezza e dignità a chi lavora ogni giorno accanto ai nostri studenti più fragili. Significa una scuola più giusta, più umana, più efficiente. È un atto di responsabilità verso i ragazzi e le loro famiglie, ma anche verso gli assistenti che da anni garantiscono il servizio in condizioni di precarietà inaccettabili”.


