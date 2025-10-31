Sicilia, Anas: squadre al lavoro per ripulire dai rifiuti la piazzola di sosta su SS731

Ieri Anas, in sinergia con il Comune di Alcamo, ha ripulito dai rifiuti la piazzola di sosta situata lungo la strada statale 731 Bretella di Castellammare del Golfo, nel territorio di Alcamo, in provincia di Trapani. Le attività saranno ripetute periodicamente e puntano a restituire il giusto decoro urbano sui luoghi. Grazie all’ausilio di fototrappole e telecamere verrà contrastato in maniera efficace il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti di cui la piazzola è stata fatta oggetto negli ultimi tempi.