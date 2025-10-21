Colpisce un uomo con una bottiglia di vetro spaccata, 22enne denunciato nel Trapanese per tentato omicidio

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, nel Trapanese, per tentato omicidio avvenuto ad un distributore di benzina nel centro del paese. Secondo quanto ricostruito, al termine di una discussione per futili motivi, il 22enne ha colpito un uomo di 30 anni con una bottiglia di vetro spaccata, ferendolo alla testa, al collo e al torace. La vittima, che ha raccontato ai carabinieri di non conoscere il suo aggressore, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza della zona hanno consentito di identificare il presunto aggressore a casa del quale sono stati trovati i vestiti insanguinati indossati durante l’aggressione.