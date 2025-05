Sicilia, Tamajo incontra imprese e sindacati: «Confronto fondamentale per costruire insieme misure efficaci»

Un confronto costante con le categorie produttive per far sì che le strategie di investimento dei fondi strutturali operate dalle istituzioni regionali siano sempre più aderenti alle reali esigenze del territorio e delle realtà imprenditoriali siciliane. Questo il messaggio lanciato oggi dall’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo nel corso di un incontro, a Palermo, con imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria e delle sigle sindacali. Tamajo ha presentato le proposte di attivazione degli interventi a valere sul Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

«La sfida della competitività – ha detto l’assessore – si vince insieme: con l’innovazione, la transizione ecologica, la formazione e il sostegno alla digitalizzazione, ma, soprattutto, con un dialogo costante e reale tra istituzioni e mondo produttivo».

Le linee di intervento strategico per il rilancio del sistema produttivo regionale, con i fondi del Pr Fesr, in capo al dipartimento delle Attività produttive sono sei e hanno una dotazione finanziaria complessiva pari a quasi 263 milioni di euro così ripartiti:

120.000.000 euro per Ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico; 19.096.942 euro per Innovazione delle imprese; 16.041.432 euro per la Digitalizzazione delle imprese; 9.548.472 euro per Spazi per l’innovazione; 25.193.456 euro per Qualificazione del capitale umano e 73.119.066 euro per la Riqualificazione energetica delle imprese.

Dall’incontro sono emerse proposte e osservazioni utili alla definizione dei criteri operativi dei bandi, che saranno pubblicati nelle prossime settimane.

«Prima di predisporre un bando è fondamentale ascoltare tutti – ha dichiarato l’assessore Tamajo –. Questo metodo, che portiamo avanti fin dal primo giorno, si fonda sul confronto diretto con chi rappresenta imprese e lavoratori. È solo così che possiamo costruire misure efficaci, concrete e aderenti ai bisogni reali del territorio».