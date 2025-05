Sicilia. Enti locali, Messina: “Dalla Regione sostegno ai territori su definizione interventi per Aree urbane funzionali e Aree interne”

«La Regione Siciliana, tramite l’assessorato alle Autonomie locali, è disponibile a fornire agli enti territoriali ogni supporto e chiarimento necessario per la definizione degli interventi strategici a valere sui fondi del Pr Fesr 2021-2027 destinati allo sviluppo delle Aree urbane funzionali (Fua) e delle Aree interne (Ai)». Lo afferma l’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina, che ha riunito gli amministratori interessati e i tecnici dei dipartimenti regionali delle Autonomie locali e della Programmazione per fare il punto in vista della scadenza dell’11 luglio 2025, termine entro cui ciascuno dovrà presentare la propria selezione di interventi.

A queste iniziative sono destinati complessivamente 1,2 miliardi di euro di fondi comunitari, risorse che possono cambiare il volto dei territori. «Il governo Schifani – aggiunge l’assessore Messina – punta con decisione alla realizzazione degli investimenti. Occorre l’impegno di tutti e la Regione è al fianco di Città metropolitane, Liberi consorzi e Comuni che fanno parte di queste aggregazioni per facilitare le fasi di progetto, anche dove ci siano carenze di organico all’interno delle amministrazioni locali. Nella legge 1/2024 abbiamo stanziato 3 milioni di euro l’anno, per un triennio, per le strutture di progettazione. Ai Comuni e alle Autorità urbane che non hanno ancora presentato il piano di utilizzo delle risorse o non hanno attivato gli uffici di programmazione, abbiamo rivolto l’invito ad affidarsi al Formez per riuscire a completare in tempo utile il processo necessario».

In Sicilia le Aree urbane funzionali (Fua) riconosciute come “Autorità urbane” sono otto: Palermo, Catania, Messina, Trapani, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta e Gela. Undici sono le Aree interne: Etna-Nebrodi-Alcantara-Bronte, Corleonese-Sosio e Torto, Mussomeli-Valle dei Sicani, Calatino-sud Simeto, Santa Teresa di Riva e delle Valli Joniche, Troina, Calatino, Madonie, Nebrodi, Sicani, Val Simeto-Etna.

La loro attività è finalizzata alla realizzazione di opere strategiche per la valorizzazione dei territori; in particolare negli ambiti della rigenerazione urbana, dello sviluppo economico locale, del miglioramento dei servizi pubblici, della promozione del turismo e del sostegno alle imprese locali.