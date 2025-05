Roland Garros, Paolini avanza al secondo turno: battuta Yuan

(Adnkronos) – Jasmine Paolini perde un set ma avanza al secondo turno del Roland Garros 2025, seconda prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne a Parigi. L'azzurra, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, supera la cinese Yue Yuan, numero 89 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in un'ora e 40 minuti. "E’ stato un match durissimo: dopo il primo set sapevo che lei poteva giocare molto meglio. Ho subito un po’ la tensione, ho vissuto tante emozioni ma sono contenta di essere riuscita a farcela. E’ grandioso essere tornata qui, questo per me è un posto speciale: la finale lo scorso anno, poi le Olimpiadi. Spero di giocare meglio al secondo turno", ha poi detto Paolini dopo la faticosa vittoria all'esordio del torneo. "Da chi ho preso il sorriso? Da mia madre. Sorrido sempre perché faccio quello che amo: il tennis è la mia passione ed il mio lavoro”, aggiunge la 29enne toscana, prima di tornare sul trionfo agli Internazionali d'Italia. “Vincere a Roma è stato speciale. Era il torneo che vedevo da piccola: mi ricordo di Rafa, di Roger. Mi sono divertita tantissimo nelle due settimane e il tifo è stato incredibile”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)